В Подмосковье пятерых соучастников осудили за незаконное производство наркотиков

В Подмосковье к длительным срокам лишения свободы осудили пятерых соучастников за незаконное производство наркотических средств, их признали виновными в совершении преступления по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, они вошли в организованную преступную группу с четким распределением ролей, двое из них выполняли функции «кураторов»: закупали химические реактивы, оборудование и средства защиты, арендовали помещения, контролировали производство. Остальные - изготавливали наркотики в подпольной лаборатории, оборудованной в жилом доме и хозяйственной постройке в деревне Хвостово Дмитровского округа.

Их преступная деятельность осуществлялась в период с мая 2024 года по февраль 2025 года, однако, ее пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе обысков они изъяли наркотические средства общей массой более 37 кг, химические реактивы, лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 7 до 15 лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.