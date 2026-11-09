Подмосковная сборная по волейболу одержала победу на Кубке России по спорту глухих
Сборная МО по волейболу одержала победу на Кубке России по спорту глухих
Фото: [Минспорта Калужской области]
Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали на Кубке России по спорту глухих в дисциплине «волейбол», который прошел с 3 по 8 ноября в Калуге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участниками турнира стали сборные Московской, Калужской и Новосибирской областей, по итогам соревнований серебряными призерами стали волейболистки из Калужской области, бронзовыми - из Новосибирские спортсменки.
Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды спортсменов с нарушением слуха из различных регионов страны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.