«Яркая, теплая, талантливая актриса»: Бари Алибасов высказался о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Алибасов записал обращение, в котором отметил, что Лидия Николаевна осталась для него близким и родным человеком.

«Яркая, теплая, талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким, родным человеком, подарившим мне и любовь, и заботу», — сказал он.

Напомним, Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни. Об этом стало известно 6 ноября. Алибасов стал пятым супругом артистки: с ним она прожила три года.

Супруги подали на развод в 2020 году, а расторгли брак в 2021-м. Этот развод сопровождался имущественными спорами и судебными разбирательствами, в которых участвовали близкие звезд. Конфликт оказался громким и обсуждался публично.

После того как споры удалось урегулировать, Алибасов и Федосеева-Шукшина помирились. Они часто созванивались и поддерживали связь.

Ранее младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о последней воле матери.