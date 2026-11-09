«Яркая, теплая, талантливая актриса»: Бари Алибасов высказался о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Super.ru: Алибасов назвал умершую Федосееву-Шукшину близким и родным человеком

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

79-летний российский продюсер Бари Алибасов отреагировал на смерть народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Super.ru.

Алибасов записал обращение, в котором отметил, что Лидия Николаевна осталась для него близким и родным человеком.

«Яркая, теплая, талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким, родным человеком, подарившим мне и любовь, и заботу», — сказал он.

Напомним, Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни. Об этом стало известно 6 ноября. Алибасов стал пятым супругом артистки: с ним она прожила три года.

Супруги подали на развод в 2020 году, а расторгли брак в 2021-м. Этот развод сопровождался имущественными спорами и судебными разбирательствами, в которых участвовали близкие звезд. Конфликт оказался громким и обсуждался публично.

После того как споры удалось урегулировать, Алибасов и Федосеева-Шукшина помирились. Они часто созванивались и поддерживали связь.

Ранее младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о последней воле матери.

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