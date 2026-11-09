«Как люди могут додуматься такое написать?»: Олег Майами высказался о пластических операциях

Пользователи начали писать, что после операции его глаза стали выглядеть впалыми. Музыкант не стал молчать и записал видео во время тренировки. В нем он заявил, что не делал пластических операций и не обращается к косметологу.

«Откуда? Ну как, как люди могут додуматься такое написать? Я даже не хожу к косметологу на чистку. Я просто правильно питаюсь и занимаюсь спортом. У меня нет никаких операций, не было и я их не планирую», — заявил Олег.

Накануне Майами действительно пришлось обратиться к хирургам, но по другой причине. У него был разрыв мениска, из-за которого потребовалась операция. После вмешательства артист пошутил, что в больничной палате наконец смог нормально выспаться.

Ранее 21-летняя жена Торнике Квитатиани прокомментировала слухи о пластической операции.