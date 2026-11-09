Бизнес на кошачьих усах: выпавшие вибриссы стали товаром за ₽400 в Балашихе

На сайте бесплатных объявлений нашли необычный лот: жительница Балашихи Ирина продает выпавшие усы своей кошки, прося за один вибрисс ₽400. REGIONS разобрался , кто и зачем покупает такой товар.

Рынок редкого товара

У разных продавцов выпавшие вибриссы стоят примерно ₽300–400. Цена объясняется редкостью: у здоровой кошки усы выпадают естественно, но нечасто — иногда раз в несколько месяцев. Конкуренция на этом рынке, по словам продавцов, уже высокая.

«Я не знаю, для чего они могут быть нужны, у всех свои игры. Увидела, что на сайте есть похожие объявления, и решила попробовать», — рассказала Ирина.

Эксперимент вместо бизнеса

Ирина рассказала корреспонденту издания, что зарабатывать на питомце не планирует: объявление стало экспериментом. На той же площадке она продает книги, одежду и игрушки, но именно кошачьи усы неожиданно привлекли больше всего просмотров.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Коллекционеры — главные покупатели

Клиентскую базу продавцов вибриссов в основном составляют коллекционеры. Один из постоянных покупателей, Алексей, подписан сразу на нескольких «поставщиков». Все началось с двух усов его собственного кота: на одном из интернет-ресурсов он прочитал, что кошачьи усы приносят удачу. Позже мини-коллекция пополнилась усами котов друзей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

«Сейчас у меня более 30 экземпляров. Конечно, уже невозможно определить, где чей ус, да и не в этом смысл: чем бы я ни старался удивить гостей, а тем более их детей — „букетик“ кошачьих усов вне конкуренции. В следующий раз они приходят, уже зная, что мне подарить», — делится Алексей.

Тренд дошел до мерча

Увлечение оказалось настолько массовым, что в продаже появились усятницы — коробочки и колбочки для хранения вибриссов. На маркетплейсах они стоят ₽400–500: есть деревянные, в виде ларцов с сокровищами, и маленькие вазочки для букетов из усов.

В комментариях покупатели делятся и другими способами применения. Рукодельницы используют настоящие усы в игрушках — они выглядят натурально, а также в работе с бисером и полимерной глиной: усы прочные и тонкие, заменяют иголку с ниткой. Применяют их в панно, вышивке, картинах и даже ювелирных изделиях.

Важное условие — усы должны выпасть сами. Стричь и выщипывать вибриссы нельзя: это серьезно вредит здоровью кошки. Самостоятельно выпавший ус к тому же ценится дороже: за всю жизнь одна кошка дарит хозяину всего 20–30 таких артефактов.

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