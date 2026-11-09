Житель Алтая 20 лет подкладывал под колесо автомобиля ценный метеорит

Житель Республики Алтай более двух десятилетий использовал уникальный космический объект в качестве противооткатного упора под колесо своего автомобиля. Как сообщили специалисты Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГМ СО РАН), мужчина случайно обнаружил необычный камень еще в середине 2005 года во время поездки через один из горных перевалов. Заинтересовавшись плотностью и внешним видом находки, автовладелец изначально планировал отдать ее на экспертизу или продать, однако в итоге продержал объект в гараже и бытовом обиходе в течение 20 лет, пишет МК.

Экспертиза ИГМ СО РАН и научная уникальность

Проведенный учеными комплексный минералогический и спектральный анализ подтвердил внеземное происхождение объекта. Исследователи установили, что камень представляет собой обыкновенный хондрит с выраженно высоким содержанием металлов и серных соединений. В его составе зафиксированы оливин, пироксен, хромит, ильменит, редчайший космогенный фосфат мерриллит, а также сплав железа с никелем и вкрапления самородной меди. По оценкам геологов, метеорит пролежал на поверхности Земли несколько сотен лет.

Находка получила официальный статус: она стала 1-м метеоритом, зарегистрированным на территории Алтая, и 160-м подобным объектом, внесенным в официальный каталог метеоритов России.