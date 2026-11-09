Житель Алтая 20 лет подкладывал под колесо автомобиля ценный метеорит

Житель Алтая 20 лет подкладывал под колесо автомобиля ценный метеорит

Общество

Житель Республики Алтай более двух десятилетий использовал уникальный космический объект в качестве противооткатного упора под колесо своего автомобиля. Как сообщили специалисты Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГМ СО РАН), мужчина случайно обнаружил необычный камень еще в середине 2005 года во время поездки через один из горных перевалов. Заинтересовавшись плотностью и внешним видом находки, автовладелец изначально планировал отдать ее на экспертизу или продать, однако в итоге продержал объект в гараже и бытовом обиходе в течение 20 лет, пишет МК.

Экспертиза ИГМ СО РАН и научная уникальность

Проведенный учеными комплексный минералогический и спектральный анализ подтвердил внеземное происхождение объекта. Исследователи установили, что камень представляет собой обыкновенный хондрит с выраженно высоким содержанием металлов и серных соединений. В его составе зафиксированы оливин, пироксен, хромит, ильменит, редчайший космогенный фосфат мерриллит, а также сплав железа с никелем и вкрапления самородной меди. По оценкам геологов, метеорит пролежал на поверхности Земли несколько сотен лет.

Находка получила официальный статус: она стала 1-м метеоритом, зарегистрированным на территории Алтая, и 160-м подобным объектом, внесенным в официальный каталог метеоритов России.

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