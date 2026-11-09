Житель Богородского округа заставил время пойти вспять и показал старый Ногинск

Житель Богородского округа Кирилл Лихачев нашел необычный способ показать, как изменился город за столетие. Он взял архивные фотографии старого Ногинска — прежде Богородска — и отыскал те же ракурсы в наши дни, совместив прошлое и настоящее в одном ролике. Видео стремительно набирает популярность в соцсетях, сообщил REGIONS.

Результат впечатляет: на экране словно оживают улицы, где когда-то стучали копыта извозчиков, а теперь мчатся автомобили. Краевед Дмитрий Иванов, оценив работу земляка, отметил, что такой формат позволяет воочию увидеть, насколько стремительно и порой непредсказуемо развивался город.

«Каждое фото в этом проекте рассказывает свою уникальную историю, позволяя в мельчайших деталях проследить динамику изменений, архитектурных преображений и формирования Богородска-Ногинска. Зритель словно получает ключ от потайной двери, ведущей в мир купеческого размаха и дореволюционной суеты», — рассказал Иванов.

Автор проекта уделил внимание и знаковым местам, составляющим историческое сердце округа. В кадр попали величественный Богоявленский собор XIX века и старообрядческая церковь пророка Захарии, построенная в 1911 году. Рядом с ними оживают изящные здания в стиле модерн, созданные по проекту архитектора Кузнецова. Глядя на них, легко почувствовать атмосферу, которая веками формировала облик этого места, где строгая вера переплеталась с передовыми для своего времени архитектурными веяниями.

Погружение в локальную историю становится настоящим трендом и находит отклик далеко за пределами одного города. В Коломне энтузиасты собирают целые альбомы, накладывая старые снимки кремлевских стен и посадских улиц на современные панорамы. В Сергиевом Посаде краеведы публикуют кадры, где предреволюционные торговые ряды и старые особняки соседствуют с сегодняшней суетой у Лавры. А в Пушкине и Одинцове жители с ностальгией разыскивают на старых фотографиях дома своих бабушек и дедушек, сравнивая уютные деревянные веранды прошлого с современными многоэтажками.

В 2025 году в Музейно-выставочном центре «Почтовая станция Богородск» с успехом прошла выставка исторических фотографий «Город». На ней показали редкие снимки мощения улиц, запуска первого трамвая и базарно-рыночной площади.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по росту количества турпоездок в России.