Заместитель главы Красногорска Сороконенко проверил чистоту подъездов и дворов

В Красногорске заместитель главы городского округа Роман Сороконенко провел обход на улице Железнодорожной у дома 35А. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Поводом послужили обращения местных жителей: вместе с управляющей компанией была проверена чистота подъездов, и на момент осмотра замечаний к уборке не выявили. Дворы и проезды также осмотрели в ходе рейда.

В ходе встречи с местными жителями обсудили два предложения. Первое — включить обустройство парковки в план благоустройства на 2027 год. Второе — по возможности сдвинуть начало механизированной уборки в выходные дни на 9:00, чтобы техника не будила жильцов слишком рано.

Дополнительно во дворе и рядом с детским учреждением запланировали уборку листвы и сухих веток — работы уже внесены в график.