Заместитель главы Красногорска Сороконенко проверил чистоту подъездов и дворов

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]

В Красногорске заместитель главы городского округа Роман Сороконенко провел обход на улице Железнодорожной у дома 35А. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Поводом послужили обращения местных жителей: вместе с управляющей компанией была проверена чистота подъездов, и на момент осмотра замечаний к уборке не выявили. Дворы и проезды также осмотрели в ходе рейда.

В ходе встречи с местными жителями обсудили два предложения. Первое — включить обустройство парковки в план благоустройства на 2027 год. Второе — по возможности сдвинуть начало механизированной уборки в выходные дни на 9:00, чтобы техника не будила жильцов слишком рано.

Дополнительно во дворе и рядом с детским учреждением запланировали уборку листвы и сухих веток — работы уже внесены в график.

Актуально
Красногорск

Читайте также

Администрация Городского округа Пушкинский сообщила о старте капремонта корпуса гимназии «Тарасовка»

Администрация Городского округа Пушкинский сообщила о старте капремонта корпуса гимназии «Тарасовка»

Дом №16 в Новых Котельниках восстанавливают после атак БПЛА

Дом №16 в Новых Котельниках восстанавливают после атак БПЛА

Администрация: ремонт перекрестка Мира и Матросова завершат к 30 октября

Администрация: ремонт перекрестка Мира и Матросова завершат к 30 октября

В Городском округе Пушкинский продолжается модернизация систем водоотведения

В Городском округе Пушкинский продолжается модернизация систем водоотведения

В Красногорске строят парковку у школы № 15: когда она заработает

В Красногорске строят парковку у школы № 15: когда она заработает

Реконструкция очистных в Сергиевском: от старых резервуаров к современным технологиям

Реконструкция очистных в Сергиевском: от старых резервуаров к современным технологиям

Модернизация уличного освещения в Городском округе Пушкинский: что сделано

Модернизация уличного освещения в Городском округе Пушкинский: что сделано

Детсад из 80‑х превратится в современное пространство: как изменятся «Веснушки» в Коломне

Детсад из 80‑х превратится в современное пространство: как изменятся «Веснушки» в Коломне

Обновленный сквер у ДК «Текстильщик» в Волоколамске стал местом семейного отдыха

Обновленный сквер у ДК «Текстильщик» в Волоколамске стал местом семейного отдыха

В интересах пациентов: поликлиника в Нахабине будет существенно расширена в 2028 году

В интересах пациентов: поликлиника в Нахабине будет существенно расширена в 2028 году

Добавьте mosregtoday.ru в избранное