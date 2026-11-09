Подмосковные пилоты получили медали на Кубке ITOREX по ралли-кроссу в Люберцах

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей — три золотые, три серебряные и две бронзовые — на «Осеннем Трофее Москвы» — Кубке ITOREX по ралли-кроссу, который прошел на подмосковной трассе ADM Raceway в Мячково (Люберцы). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Тимофей Жарков (Наро-Фоминский г. о.) одержал победу в классе «Д3-Спринт» и классе «Супер-багги», а также Михаил Петров (Дмитровский м. о.) — в классе «Д2-Классика». К Владимира Исаева (Раменское) в классе «Д3-250», Александра Петрова (Дмитровский м. о.) в классе «Д2-Классика» и Ивана Аленова (Пушкинский г. о.) в классе «Супер-багги» оказались серебряные медали. Алина Синегубская (Раменское) в классе «Супер-багги» и Евгений Аксаков (Люберцы) в классе «Суперавто» стали бронзовыми призерами.

В детско-юношеских показательных заездах победу одержал Иван Болобин (Наро-Фоминский г. о.). В командном зачете среди взрослых коллективов подмосковная команда СТК «Ралли-Подмосковье» замкнула тройку лидеров.

Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.