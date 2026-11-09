Батраков может переподписать контракт с «Галатасараем» на улучшенных условиях
Агент Кузьмичев: Батракову могут предложить новый контракт с «Галатасараем»
Фото: [ФК «Галатасарай»]
Руководство «Галатасарая» может обсудить переподписание контракта с полузащитником Алексеем Батраковым, рассказал «Матч ТВ» представитель футболиста Владимир Кузьмичев.
Экс-хавбек «Локомотива» присоединился к турецкому клубу только в августе. На фоне яркого выступления за «Галатасарай» появились сообщения об интересе к футболисту со стороны европейских топ-клубов. «Галатасарай» может предложить Батракову повышение зарплаты за то, что в соглашении будет увеличена сумма отступных.
Кузьмичев рассказал, что в ближайшие недели у него запланирована встреча с боссами турецкого клуба. При этом агент указал, что предметных разговоров с руководством «Галатасарая» еще не было.
Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года. В 13 матчах за турецкий клуб россиянин забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.
Ранее стало известно, что гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг хочет, чтобы тренер Михаил Галактионов заплатил неустойку клубу, а не наоборот.