В Шатуре после капремонта открылся Коробовский дом культуры
Коробовский дом культуры открыли в Шатуре после капремонта
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В селе Дмитровский погост муниципального округа Шатура после капитального ремонта открылся обновленный Коробовский дом культуры. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья», объект уже функционирует. В здании площадью более 2,6 тыс. кв. м обновили кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установили видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, отремонтировали фасад, все внутренние помещения, благоустроили прилегающую территорию. В Дом культуры закупили новую мебель и оборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.