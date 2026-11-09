В Шатуре после капремонта открылся Коробовский дом культуры

Коробовский дом культуры открыли в Шатуре после капремонта

Официально

Фото: [Министерство строительного комплекса МО]

В селе Дмитровский погост муниципального округа Шатура после капитального ремонта открылся обновленный Коробовский дом культуры. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья», объект уже функционирует. В здании площадью более 2,6 тыс. кв. м обновили кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установили видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, отремонтировали фасад, все внутренние помещения, благоустроили прилегающую территорию. В Дом культуры закупили новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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