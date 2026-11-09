Сознание не умирает? Финский исследователь дал научное обоснование предсмертным видениям

Journal of Consciousness Studies: сознание может сохраняться после смерти мозга

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]

Финский исследователь Пекка Рехардт предположил, что человеческое сознание теоретически может сохраняться даже после прекращения работы мозга, пишет Daily Mail со ссылкой на его статью в Journal of Consciousness Studies. Однако работа не доказывает существование жизни после смерти и основана прежде всего на интерпретации исследований околосмертных переживаний.

Рехардт заново рассмотрел обзор 2025 года, посвященный людям, пережившим остановку сердца. Его авторы отмечали, что электрическая активность коры головного мозга может исчезать уже через 10–30 секунд после остановки сердца, тогда как некоторые пациенты позднее рассказывали о ярких переживаниях.

Исследователь обратил внимание на то, что такие рассказы часто включают ощущение собственного присутствия, яркие впечатления и связную последовательность событий. По его мнению, это позволяет хотя бы рассматривать возможность того, что сознание не полностью зависит от обычной активности мозга.

Для объяснения Рехардт предложил гипотетическую модель с дополнительным пространственным измерением, в котором различные элементы опыта якобы могут объединяться в единое сознание.

Он сравнивает мозг с изображением, а сознание — с наблюдателем, существующим независимо от него. Тогда разрушение мозга, согласно этой гипотезе, не обязательно означало бы исчезновение самого сознания.

При этом убедительных экспериментальных доказательств такой модели нет. Околосмертные переживания сами по себе не подтверждают существование сознания после смерти, а пробелы в современных объяснениях работы мозга не доказывают альтернативную гипотезу.

иностранная пресса

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