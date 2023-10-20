Экономист рассказал о настоящей стоимости рубля

В течение следующих нескольких месяцев отечественная валюта может достигнуть стоимости в 80 за американский доллар или ниже. Соответствующее заявление сделал экономист Максим Чирков в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт указал на более высокие темпы роста российской экономики в сравнении с западными, которые сейчас переживают упадок. Согласно прогнозам ЕЦБ, рост экономики в Евросоюзе скоро замедлится до 0,7%. В то же время, в РФ, ВВП вырос почти на 5% за второй квартал. Западная же экономика страдает от роста темпов инфляции, заявил Чирков.

Экономист заявил, что с учетом всех этих факторов, российская валюта сильно недооценена, и должна стоить больше, чем стоит на данный момент.

Он предрек отечественной валюте рост в средне- и долгосрочной перспективе на фоне упадка западных экономик и возможной девальвацией их валюты.