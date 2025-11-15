Экономист рассказал, почему депозиты могут стать главным безопасным вложением в 2026

Экономист и бывший руководитель банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что в 2026 году основой для вложений останутся банковские депозиты. Он отметил, что при ожидаемой доходности в 14–13% этот инструмент остается безрисковым вариантом для частных инвесторов. Об этом передает РБК .

Он сообщил, что фондовый рынок при ключевой ставке около 15% остается малопривлекательным как для розничных, так и для институциональных инвесторов. По его словам, корпоративные облигации могут занимать дополнительную часть портфеля.

Задорнов подчеркнул, что не совершал операций с акциями в текущем году, оставив в портфеле лишь ранее купленные бумаги, которые дают дивидендный доход. Он указал на необходимость хеджирования от снижения курса рубля. По его данным, до 20% портфеля могут занимать валютные инструменты, включая замещающие облигации, которые он использует для защиты от колебаний.

Он допустил возможный отток средств с американского рынка на фоне снижения стоимости технологических компаний. В этой ситуации он назвал золото одним из защитных инструментов для следующего года.

Ранее экономист Балынин заявил, что высокие ставки вкладов зафиксированы на срок девять месяцев.