Экономист Разуваев назвал сроки роста валютных курсов

Сегодня курс европейской валюты вырос до ста рублей. За месяц она укрепилась свыше чем на 15%. Экономист Александр Разуваев рассказал, как долго станут расти курсы валют. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в России весьма волатильный курс рубля, и странно, что Банк России в этом отношении бездействует.

Он отметил, что существует еще один радикальный метод стабилизации валютного курса, заключающийся в поднятии резервов коммерческих банков.

По мнению эксперта, при росте валютного курса снижается автоматически дефицит бюджета, но растет инфляция.

Разуваев спрогнозировал курс американской валюты не более 70 рублей к концу года.