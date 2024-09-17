Экономист Разуваев считает, что Москва компенсирует потери от кражи Брюсселем активов за счет дивидендов

По словам экономиста Александра Разуваева, Россия способна легко компенсировать потери из-за украденных Евросоюзом активов за счет замороженных дивидендов российских акций, принадлежащих европейским инвесторам. Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что большая часть российских голубых фишек, несмотря на санкции, платят неплохие дивиденды.

По мнению эксперта, в истории имел место подобный случай, когда большевики отказались платить по долгам, разом национализировав все иностранные инвестиции в бывшей Российской Империи. Тогда же «белочехи» прихватили значительную часть золота Александра Колчака, ставшего основой финансового благополучия Чехословакии.

Он добавил, что при этом Москва не оставит без ответа факт кражи Брюсселя и станет до конца требовать в судах вернуть все замороженные активы и инвестиционный доход по ним.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал передачу Киеву миллиардных доходов от активов РФ.