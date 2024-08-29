«Это воровство»: Песков прокомментировал передачу Киеву миллиардных доходов от активов РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал передачу Евросоюзом Киеву 1,4 млрд евро от замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости вечером четверга, 29 августа.

Песков заявил, что ранее Москва уже объявляла данное стремление Евросоюза незаконными действиями, которые будут иметь юридические последствия. По словам пресс-секретаря президента России, формально это является незаконной экспроприацией или же банально воровством денег.

Ранее в четверг Боррель заявил о том, что Евросоюз уже начал передавать доходы от замороженных российских активов на оплату украинских военных счетов – уже удалось вывести 1,4 млрд евро.

Напомним, ранее была официально подтверждена гибель первого пилота F-16.