Экономист Щербаков считает высокий спрос на мигрантов в России связанным с низким качеством организации труда

За три года количество иностранцев, работавших в нашей стране, сократилось с 4,5 млн до 3,5 млн человек. Так, граждане азиатских стран СНГ покинули Россию в связи с невыгодностью обменного курса из-за падения российской валюты. По словам экономиста Александра Щербакова, высокая заинтересованность отечественных работодателей в трудовых мигрантах связана с большим спросом на дешевую рабочую силу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ключевой причиной, по которой работодатели активно привлекают иностранных сотрудников, является дешевизна данной рабочей силы.

По мнению эксперта, при условии организации труда на отечественных предприятиях, направленной на повышение эффективности и производительности труда, это привело бы к изменению самого характера трудовой иммиграции. Так, вместо неквалифицированных либо малоквалифицированных работников в Россию приезжали бы более подготовленные сотрудники.

Он отметил, что заинтересованность отечественных работодателей в кадрах из-за рубежа низкой квалификации имеет и негативные последствия: например, выпуск неконкурентоспособной продукции.