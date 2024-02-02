Экономист Щербаков считает высокий спрос на мигрантов в России связанным с низким качеством организации труда
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
За три года количество иностранцев, работавших в нашей стране, сократилось с 4,5 млн до 3,5 млн человек. Так, граждане азиатских стран СНГ покинули Россию в связи с невыгодностью обменного курса из-за падения российской валюты. По словам экономиста Александра Щербакова, высокая заинтересованность отечественных работодателей в трудовых мигрантах связана с большим спросом на дешевую рабочую силу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что ключевой причиной, по которой работодатели активно привлекают иностранных сотрудников, является дешевизна данной рабочей силы.
По мнению эксперта, при условии организации труда на отечественных предприятиях, направленной на повышение эффективности и производительности труда, это привело бы к изменению самого характера трудовой иммиграции. Так, вместо неквалифицированных либо малоквалифицированных работников в Россию приезжали бы более подготовленные сотрудники.
Он отметил, что заинтересованность отечественных работодателей в кадрах из-за рубежа низкой квалификации имеет и негативные последствия: например, выпуск неконкурентоспособной продукции.