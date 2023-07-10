Экономист Свириденко дал оценку восстановительному подъему в российской промышленности

По словам исполнительного директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антона Свириденко, следует дождаться роста инвестиций в отечественный обрабатывающий сектор, чтобы появилась и уверенная фронтальная динамика подъема. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, если верить статистике Росстата за первые пять месяцев года, то наблюдается разнонаправленная динамика, в целом это является нормальным показателем на уровне адаптации и восстановления.

Эксперт уточнил, что на данном этапе отсутствует восстановление в автопроизводстве по легковым машинам, показатель деревообработки не падает, отмечается спад выпуска в фармацевтике. При этом фиксируются положительные показатели по производству одежды, мебели, пластмассовых изделий, уровень металлургического производства, электрооборудования и компьютеров.

Он добавил, что в минувшем году инвестиции в обрабатывающую отрасль упали более чем на 6%, а в сырьевой сектор увеличились свыше чем на 9%. В связи с этим в ткущем году данные показатели должны вырасти, кроме того, до целой уверенности в восстановительном подъеме отечественной промышленности надо проделать большую работу.