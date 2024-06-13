Экономист Ткачук считает, что введение санкций против Мосбиржи не уменьшит ее значимость

По словам экономиста Романа Ткачука, валютные торги после введения санкций против Мосбиржи станут уходить на внебиржевой рынок, где Банком России будет определяться курс доллара и евро по отношению к российской валюте. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что никаких негативных последствий в подобной практике нет.

По мнению эксперта, также значимость Московской биржи сохранится, так как останутся торги с валютами дружественных стран, сделки с облигациями и прочие функции, а на Мосбирже широкий спектр валютных торгов.

Он подчеркнул, что ничего критического для отечественного фондового рынка после введения американских санкций против Мосбиржи ожидать не стоит.