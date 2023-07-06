Экономист Твердохлеб рассказал об уровне стабилизации курса доллара
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По словам экономиста Юрия Твердохлеба, ослабление российской валюты связано с психологическим состоянием участников рынка и неосторожными высказываниями некоторых политиков. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что в настоящее время на валютном рынке наблюдаются колебания спекулятивного вида, никаким образом не влияющие на системные факторы.
По мнению эксперта, курс американской валюты стабилизируется на довольно комфортном уровне в пределах 85 рублей.
Он выразил сомнение в вероятности резких колебаний доллара.
Твердохлеб также спрогнозировал стабилизацию курса российской валюты в ближайшее время.