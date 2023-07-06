Экономист Твердохлеб рассказал об уровне стабилизации курса доллара

По словам экономиста Юрия Твердохлеба, ослабление российской валюты связано с психологическим состоянием участников рынка и неосторожными высказываниями некоторых политиков. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в настоящее время на валютном рынке наблюдаются колебания спекулятивного вида, никаким образом не влияющие на системные факторы.

По мнению эксперта, курс американской валюты стабилизируется на довольно комфортном уровне в пределах 85 рублей.

Он выразил сомнение в вероятности резких колебаний доллара.

Твердохлеб также спрогнозировал стабилизацию курса российской валюты в ближайшее время.