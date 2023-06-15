Экономист Варьяш перечислил плюсы возможного внедрения исламского банкинга в России

С начала осени в ряде российских регионов, прежде всего в республиках Башкирия, Дагестан, Татарстан и Чечня, может стартовать эксперимент по внедрению исламского банкинга. Экономист Игорь Варьяш рассказал об особенностях и привлекательности данной модели. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, основная особенность исламской модели банковского дела заключается в механизме кредитования. Таким образом, предоставление денежных средств производится за плату, а процентного кредита у такой системы не применяется.

Эксперт добавил, что во всех исламских странах банки весьма успешно работают.

Варьяш подчеркнул, что для России такая система не является абсолютным новшеством: так, в нашей стране используются инвестиции в экономические программы, проекты, предприятия.