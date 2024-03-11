Национальный автомобильный союз обратился к кабмину с просьбой об отмене акцизов на моторное топливо, считая, что это позволит стимулировать экономический рост за счет сокращения расходов на логистику для бизнеса и граждан. Экономист Елена Ведута рассказала, насколько это важно и какую помощь окажет российской экономике. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, правительство РФ обоснованно рассуждало о необходимости снижения экспорта бензина. Тем не менее в любом случае сегодня Россия должна что-то приобрести взамен, и этот момент требует анализа.

Эксперт добавила, что в настоящее время идет сокращения экспорта вооружений, и Россия движется в сторону автаркии, что весьма плохо, поскольку для экономики это принесет много потрясений.

По ее мнению, экономика является живым существом, с которым следует вести себя очень деликатно. В качестве примера экономист привела Германию, которая скатывается до уровня африканской страны. Поэтому удешевление бензина для отечественных автолюбителей — это хорошо, однако следует смотреть последствия на связанные товары.