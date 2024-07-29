Экономист Ведута назвала последствия отказа китайских банков от сотрудничества с Россией

Банки КНР ввели негласное разделение юаня на «грязный» и «чистый», в первом случае это китайская валюта, которая связана с нашей страной, однако работать они предпочитают только с «чистой» валютой. Данная практика затрудняет расчеты отечественных импортеров с китайскими контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань на стороне. Экономист Елена Ведута рассказала, чем это грозит экономике РФ и назвала способы решения проблемы. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, ничего хорошего в этой ситуации нет, необходимо искать выход. Так, например, какой-либо банк в КНР может дать возможность открыть спецсчет для проведения платежей.

Эксперт добавила, что выход из ситуации имеется, и поиск его необходимо вести не в сфере торговли и предпринимательства, а сместить курс на производство, то есть следует узнать, как производить и как выходить на тот самый технологический суверенитет.

По ее мнению, в нашей стране нужно четкое планирование развития экономики, поскольку Пекин боится санкций, поскольку это экспортно-ориентированное государство, поэтому в первую очередь они станут считаться со своей экономикой.