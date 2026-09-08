Первый запуск многоразовой ракеты Nova запланировали на 2027 год

Первый запуск многоразовой ракеты-носителя Nova, которую разрабатывает американский стартап Stoke Space, намечен на начало 2027 года. Об этом сообщил немецкий холдинг Porsche SE, инвестировавший в проект, пишет агентство « ПРАЙМ ».

Компания вложила в Stoke Space несколько десятков миллионов долларов. В рамках очередного раунда финансирования американский разработчик привлек около $1 млрд от инвесторов.

Stoke Space создает ракету с двумя многоразовыми ступенями. По планам разработчиков, Nova должна совершить первый полет в начале 2027 года.

Привлеченные средства стартап намерен направить не только на развитие Nova, но и на создание других носителей, включая более крупную версию ракеты — Nova V2.

Ранее сообщалось, что Windows позволяет удалить системный «мусор» без сторонних программ.