Первый запуск многоразовой ракеты Nova запланировали на 2027 год
Porsche SE: первый полет ракеты Nova состоится в начале 2027 года
Первый запуск многоразовой ракеты-носителя Nova, которую разрабатывает американский стартап Stoke Space, намечен на начало 2027 года. Об этом сообщил немецкий холдинг Porsche SE, инвестировавший в проект, пишет агентство «ПРАЙМ».
Компания вложила в Stoke Space несколько десятков миллионов долларов. В рамках очередного раунда финансирования американский разработчик привлек около $1 млрд от инвесторов.
Stoke Space создает ракету с двумя многоразовыми ступенями. По планам разработчиков, Nova должна совершить первый полет в начале 2027 года.
Привлеченные средства стартап намерен направить не только на развитие Nova, но и на создание других носителей, включая более крупную версию ракеты — Nova V2.
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