Бельгийский депозитарий Euroclear возвращает обслуживание некоторых отечественных облигаций с возможным погашением через два года. На данный момент нет никаких подробностей о частных инвестициях. По словам экономиста Елены Ведута, это свидетельствует о том, что на Западе все-таки должны найтись здравомыслящие люди, понимающие, что вытворяемые сегодня Западом «фокусы», в том числе и война на Украине, приведут мир к глобальной катастрофе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что выход из усугубляемого ежедневно кризиса мир станет искать сообща и начнутся обсуждения данного вопроса на достойном уровне.

По мнению эксперта, должны начаться переговоры и с Запада, и с Востока с безусловным участием России.

Ведута подчеркнула, что новость о возращении об обслуживании российских облигаций в Бельгии является здравомыслящим сигналом.