Экономист Ведута опровергла факт увеличения объема черной икры в рационе жителей России

Рост зарплат и стабильные цены на черную икру дали возможность большему количеству граждан нашей страны включить данный деликатес в свой рацион. Так, с начала года покупок черной икры стало больше почти на 10%. Экономист Елена Ведута не согласна с подобными выводами. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, в статистике не указано, какие именно социальные слои покупают черную икру. Маловероятно, что средние социальные слои нарастили объем покупок черной икры по сравнению с прошлыми годами.

Экономист считает, что в действительности реальные доходы граждан сокращаются из-за роста цен на коммунальные услуги, билеты, бензин, удорожания туризма и медуслуг. К тому же рост зарплат отмечается вовсе не у всех, а у специальностей, каким-либо образом связанных с ВПК.

По ее мнению, оптимизм появится, когда в России стартует серьезное развитие экономики, а именно развитие в сторону улучшения жизни людей, создание дополнительных производственных мощностей.