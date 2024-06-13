Экономист Ведута пояснила причины нежелательности покупки дачи в кредит в этом году

В этом году покупка дачи может стать желанной целью. Однако многие задаются вопросом, где взять средства на приобретение недвижимости за городом. Экономист Елена Ведута пояснила, почему лучше вообще никогда не пользоваться кредитами. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, из-за длящейся инфляции отдавать кредиты теперь станет все сложнее. Многие ошибочно думают, что возьмут кредит, деньги обесценятся, однако государство может пересмотреть условия и проиндексировать взятый кредит.

Эксперт добавила, что также может измениться может и процентная ставка, по которой взят кредит. Поэтому на сегодняшний день кредиты являются большим риском, и лучше всего использовать имеющиеся накопленные средства для покупки квартиры, дачи или автомобиля.

По ее мнению, кроме того, при наличии долларов или евро следует их хранить, поскольку те будут лишь расти в цене.