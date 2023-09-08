Экономист Ведута раскритиковала данные Росстата о росте доходов жителей РФ

Согласно данным Росстата, во втором квартале текущего года соотношение среднедушевых денежных доходов граждан РФ с величиной прожиточного минимума составило 332,5%. Экономист, профессор МГУ Елена Ведута рассказала, хороша ли в реальности ситуация с покупательской способностью жителей нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, непонятно, какой методикой подсчета руководствовалось названое ведомство, поскольку в реальности цены растут космическими масштабами.

Экономист подчеркнула, что в актуальных методиках Росстата все выглядит очень искусственным, оторванным от объективной реальности.