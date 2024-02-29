Экономист Ведута считает, что отход от мировых цен приведет к дефициту товаров и спекуляциям

Депутатами Госдумы в первом чтении принят законопроект о постепенной отвязке цен на товары, производимые внутри страны, от общемировых. По словам экономиста Елены Ведута, ФАС России должна будет четко сформулировать критерии ценообразования после того, как отечественный внутренний рынок перестанет ориентироваться на общемировые цены. В противном случае страну ждет возвращение к дефицитам, товарным спекуляциям и даже карточной системе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что в мировой практике имеется единый критерий установления розничных цен — равновесие спроса и предложения, поэтому необходимо четкое обоснование критерия цен.

По мнению эксперта, страна будет вынуждена перейти к внутренним ценам, поскольку Россия из-за санкций отрезана от внешнего мира. Тем не менее ФАС не сможет установить и «отечественные индикаторы» определения стоимости тех или иных товаров, которые могут применять в качестве оправдания дефицитов.

Она отметила, что подобные эксперименты могут повторить 1991 год, поэтому очень важно продумать способы реализации системного подхода к управлению экономикой.