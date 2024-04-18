Экономист Ведута считает, что «революция зарплат» в России приведет к инфляции
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовали результаты исследований, согласно которым в России стартовала «революция зарплат», инициированная военнослужащими, благодаря которым задан новый уровень оплаты труда. По словам экономиста Елены Ведута, повышения зарплат в связи с этим не предвидится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что пока не увеличится производство необходимой населению продукции, никакого роста зарплат ожидать не стоит.
По мнению эксперта, при повышении зарплат начнется инфляция, которая в итоге приведет к кризису, поскольку монетарными методами решать серьезную проблему экономики неправильно.
Она уточнила, что высокие зарплаты военных никак не простимулируют рост зарплат гражданского населения.