Экономист Ведута считает, что «революция зарплат» в России приведет к инфляции

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовали результаты исследований, согласно которым в России стартовала «революция зарплат», инициированная военнослужащими, благодаря которым задан новый уровень оплаты труда. По словам экономиста Елены Ведута, повышения зарплат в связи с этим не предвидится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что пока не увеличится производство необходимой населению продукции, никакого роста зарплат ожидать не стоит.

По мнению эксперта, при повышении зарплат начнется инфляция, которая в итоге приведет к кризису, поскольку монетарными методами решать серьезную проблему экономики неправильно.

Она уточнила, что высокие зарплаты военных никак не простимулируют рост зарплат гражданского населения.