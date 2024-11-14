Экономист Вершицкая заявила, что недвижимость в Ялте является наиболее дорогой в Крыму

По словам экономиста Елены Вершицкой, Ялта продолжает оставаться наиболее дорогим городом на рынке недвижимости Республики Крым. Об этом сообщает «Крым 24».

Она уточнила, что вторым городом по стоимости жилья на полуострове является Симферополь.

По мнению эксперта, высокая стоимость недвижимости в данных городах связана с их месторасположением – береговой и первой линией. Однако чем дальше от столицы Крыма, тем стоимость недвижимости меньше.

Ранее эксперт Стародубцев опроверг данные «Авито Недвижимости» о стоимости новостроек.