Экономист заявил, что ставки по вкладам падают, но время для заработка еще есть

Ставки по вкладам в российских банках достигли минимума с середины прошлого лета, и эта тенденция лишь набирает силу. Данные по двадцати крупнейшим банкам показывают, что средний процент по трехмесячным депозитам опустился ниже 15%. Эта цифра — не случайное колебание, а четкий индикатор глубоких изменений в экономической политике. В основе происходящего лежит последовательная нормализация денежно-кредитного курса. Как объясняет экономист Василий Колташов, Центробанк реагирует на два ключевых фактора: устойчивое замедление инфляции и укрепление национальной валюты. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, крепкий рубль снижает затраты бизнеса на импорт, что помогает сдерживать цены внутри страны. Эта взаимосвязанная динамика создает пространство для дальнейшего смягчения политики регулятора. Экономика демонстрирует признаки замедления роста, что позволяет ЦБ продолжить волнообразное снижение ключевой ставки, начатое еще летом 2025 года, — все это свидетельствует о возвращении финансовой системы к большей устойчивости.

Эксперт добавил, что непосредственным следствием для граждан становится постепенное изменение линейки банковских предложений. Однако, как подчеркивает эксперт, депозиты не теряют своей привлекательности. Напротив, они остаются одним из наиболее надежных инструментов сбережения с реальной доходностью. Более того, общая стабилизация положительно влияет на смежные сектора, в первую очередь на строительство. Укрепление рубля делает импортные материалы и оборудование доступнее, что снижает издержки застройщиков и в конечном итоге поддерживает рынок недвижимости, делая инвестиции в жилье более предсказуемыми.

По его мнению, банки, предвидя дальнейшие шаги регулятора, уже начали корректировать условия, предлагая менее доходные продукты. Появление таких предложений — это сигнал: наиболее выгодные ставки еще есть на рынке, но время для того, чтобы зафиксировать их, ограничено. Таким образом, снижение процентов — не повод выводить средства, а причина действовать, пока доходность по вкладам остается значимой на фоне общей стабилизации экономики.

