Эксперт развеял миф о легком пассивном доходе

Мечта о пассивном доходе часто рисуется как безмятежная жизнь, где деньги поступают на счет сами собой, пока их владелец наслаждается отдыхом. Однако управляющий партнер SMK Capital Сергей Селиванов в интервью радио Sputnik развеивает этот миф, отмечая, что на подобных иллюзиях зарабатывают лишь мошенники, а реальность куда прозаичнее.

По его словам, истинный пассивный доход — это не начало пути, а его закономерный результат, плод тщательной и часто тяжелой подготовительной работы. Он возникает только тогда, когда инвестор владеет активом, который соответствует нескольким ключевым критериям: генерирует стабильный денежный поток без ежедневного участия владельца, обладает защищенной бизнес-моделью и управляется профессиональной командой. Такими активами могут быть доли в стабильном бизнесе с надежным партнером, коммерческая недвижимость с долгосрочными договорами аренды, долговые инструменты с реальным залогом или дивидендные портфели на фондовом рынке, собранные с глубоким анализом.

Главная опасность, по мнению Селиванова, кроется в попытках найти короткий путь. Он предостерегает от вложений во все, где непонятен источник денег: криптовалютные схемы без стратегии, пирамиды, предложения сверхвысокой доходности или незрелые стартапы с непроверенной моделью — все это не инвестиции, а чистое донорство. Равно как и вложения в собственный мелкий бизнес, например, в кофейню, которая превратит владельца в самозанятого работника, а не в получателя пассивного дохода.

Он пояснил, что достижение реального пассивного дохода требует не только капитала, но и серьезной финансовой грамотности, умения анализировать отчеты и выстраивать контроль над управляющими. Итог размышлений эксперта суров: в России такой доход — привилегия для тех, кто уже накопил значительный капитал, позволяющий покупать качественные активы, и обладает готовностью не бегать от рисков, а осознанно принимать их. Для обладателя скромной суммы в несколько сотен тысяч рублей это скорее учебная тренировка, а не билет к финансовой свободе. Настоящий пассивный доход начинается там, где заканчиваются иллюзии и начинается кропотливая работа по конструированию портфеля работающих активов.

