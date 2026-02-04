Экономист заявил, что ставки ЦБ — вакцина от спекулятивного бума на рынке жилья

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка России приносит плоды, выходящие далеко за рамки борьбы с инфляцией. По мнению экономиста Василия Колташова, директора Института нового общества, высокие ставки не просто охлаждают цены, но и выполняют роль прививки от опасной болезни, уже поразившей Запад, — спекулятивного взлета стоимости недвижимости. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, суть проблемы, которую предотвращает ЦБ, заключается в том, что безудержный рост цен на квадратные метры подрывает саму основу экономики. Когда жилье становится запредельно дорогим, вслед за ним стремительно растут издержки для бизнеса — от аренды помещений до зарплат сотрудников, которым нужно где-то жить. Это душит производственную и предпринимательскую активность, что в итоге приводит экономику в состояние стагнации. На Западе эту ситуацию спровоцировала эпоха дешевой ипотеки, в результате которой цены улетели в космос, а экономики многих развитых стран превратились в глубоко депрессивные.

Эксперт добавил, что последствия текущей политики ЦБ поэтому двояки. С одной стороны, высокая ключевая ставка напрямую сдерживает инфляцию, особенно на фоне укрепляющегося рубля, с другой — она искусственно остужает ипотечный ажиотаж, не давая рынку недвижимости перегреться. Это, в свою очередь, меняет поведение самих граждан: высокая доходность по вкладам, перекрывающая инфляцию, стимулирует людей к накоплениям, а не к импульсивным покупкам в кредит. Население начинает более осознанно и планомерно подходить к формированию сбережений для будущего выхода на рынок жилья.

По его мнению, жесткий курс станет новой долгосрочной реальностью. Рассчитывать на возврат к эре дешевых кредитов в ближайшие годы не стоит — ставка, возможно, начнет осторожно снижаться только к 2026 году, но останется на высоком уровне. Исключением будут лишь целевые программы вроде семейной и промышленной ипотеки, но и они, вероятно, ужесточатся. Например, семейная ипотека может стать по-настоящему адресной, с ограничением по типам приобретаемого жилья. Таким образом, политика Центробанка сегодня — это не временная мера, а стратегический выбор в пользу сбалансированного и устойчивого роста, в котором нет места спекулятивным пузырям.

