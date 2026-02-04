Тайный план ЦБ: что на самом деле стоит за словами о необходимости сдержанной политики

Аналитики Центрального банка России указали на ключевые условия для дальнейшего снижения инфляции до целевого уровня в 4% и ее последующей стабилизации. Об этом пишет News.ru.

Согласно бюллетеню департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды», достижение этой цели требует проведения жесткой денежно-кредитной политики и повышенной осмотрительности при принятии решений по ключевой ставке.

Особое внимание в документе уделено рискам, связанным с январским повышением налогов и тарифов. Эта мера, по оценке экспертов, способна поддержать инфляционные ожидания населения и бизнеса на высоком уровне. Для недопущения перерастания этого эффекта в новый устойчивый виток роста цен и, как следствие, необходимости повышения ключевой ставки, регулятору требуется дополнительная сдержанность в рамках денежно-кредитной политики.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что к декабрю инфляция должна снизиться до 5%, отметив наличие соответствующей тенденции. Он также подчеркнул необходимость восстановления темпов роста национальной экономики, что заложено в плане структурных изменений до 2030 года. Таким образом, действия ЦБ направлены на согласование мер по сдерживанию инфляции с общеэкономическими целями, поставленными на высшем уровне.

