Экономист Зубец пояснил отказ зарубежных компаний уходить из России

По данным результатов исследования Венского института международных экономических исследований, большая часть иностранных компаний продолжают свою работу в нашей стране, несмотря на санкционную политику и политическое давление. По словам экономиста Алексея Зубца, зарубежные компании продолжают работать в России и зарабатывать, поскольку в нашей стране созданы хорошие условия для ведения бизнеса. Об это сообщают « Известия ».

Он добавил, что в целом значительное количество работающих в нашей стране иностранных компаний являются не европейскими и не американскими, а компаниями из стран постсоветского пространства и таких государств, как Индия и Китай. Им не интересны введенные Западом санкции, из-за чего они продолжают свою деятельность в России.

По мнению эксперта, покинули отечественный рынок лишь западные компании, где введены антироссийские санкции, и крупные бренды. Тем не менее небольшие компании как работали, так и работают в России. Они также занимаются и организацией импорта зарубежных товаров в страну и налаживают каналы поставок.