Экономист Зубец предрек бюджетный кризис на Украине на фоне роста госдолга
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Государственный и гарантированный государством долг Незалежной увеличился и на конец прошлого месяца достиг нового исторического рекорда, составив более 136 млрд долларов. По словам экономиста Алексея Зубца, для Киева это невозвратные долги, и к середине следующего года в Незалежной ожидается бюджетный кризис. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что в этом смысле Украину можно уже давно считать банкротом.
По мнению эксперта, половина бюджета Незалежной формируется за счет помощи других стран, и из-за ее сокращения прогнозируется кризис.