Государственный и гарантированный государством долг Незалежной увеличился и на конец прошлого месяца достиг нового исторического рекорда, составив более 136 млрд долларов. По словам экономиста Алексея Зубца, для Киева это невозвратные долги, и к середине следующего года в Незалежной ожидается бюджетный кризис. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в этом смысле Украину можно уже давно считать банкротом.

По мнению эксперта, половина бюджета Незалежной формируется за счет помощи других стран, и из-за ее сокращения прогнозируется кризис.