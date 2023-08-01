Экономист Зубец спрогнозировал сроки скачка цен в России

По информации Центробанка России, отечественная экономика почти завершила восстановление после спада активности в весенний период минувшего года. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец спрогнозировал сроки роста стоимости товаров и услуг. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, данный прогноз предусматривает годовой период, а в третьем квартале, как правило, наблюдается низкая инфляция, поскольку это сезон фруктов и овощей.

Эксперт добавил, что в целом годовая инфляция вряд ли дотянет до показателя 7%.

По его мнению, в России наблюдается рост зарплат, однако к концу года обычно наблюдается рост инфляции в связи с желанием многих жителей РФ потратить деньги на дорогостоящие вещи.