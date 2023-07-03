Экономисты назвали пять самых надежных инвестиций в России

На фоне стремительного роста курса американской валюты многие жители РФ задумались, куда вложить свои сбережения, чтобы защитить деньги. Однако экономисты предупреждают, что в настоящее время на рынках имеются свои подводные камни. Об этом сообщает Life.ru .

По их словам, стоит присмотреться к паям биржевого ПИФа. Это касается прежде всего небольшого объема инвестиций.

Также они отмечают вкладывание финансовых средств в драгоценные металлы и металлические счета хорошим вариантом. Это довольно привлекательно при реализации долгосрочной стратегии.

По мнению экономистов, для тех, кто не любит риск и не желает большой прибыли, банковский вклад может стать наиболее эффективным способом сохранить сбережения.

Кроме того, экономисты не советуют полностью отказываться и от сбережений в зарубежной валюте, лучшим вариантом будет хранить их частично в валюте. Они рекомендуют вкладывать в покупку недвижимости, гособлигаций.