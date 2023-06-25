Экономисты назвали условие продления транзита российского газа через Украину в 2024 году

Решение о пролонгации в 2024 году соглашения о транзите газа из РФ в европейским потребителям по территории Украины целиком и полностью зависит от диалога Москвы с Европой. И Киев здесь всего лишь наблюдатель.

Такого мнения, в частности, придерживается руководитель центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян. Эксперт напомнил, что в настоящее время российское голубое топливо через украинскую газо-транспортную систему поступает прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию, сообщает РИА Новости.

«Именно эти страны будут заинтересованы в сохранении поставо. Решение будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей и с их участием», - отметил Амирагян.

В свою очередь, как отметила директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова, пока что ни Россия, ни кто-либо из европейских стран и Евросоюз в целом, официально не уведомляли о завершении сотрудничества в сфере транзита российского газа.

«Решение "Газпрома" о судьбе транзитного договора с Украиной во многом будет зависеть от формата дальнейшего взаимодействия со своими покупателями в Европе», – заявила Белова.

Эксперт высказала предположение, что, теоретически, переговоров медъжу РФ и странами Европы по продлению транзитного соглашения вполне можно ожидать уже в следующем году.