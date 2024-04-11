Экс-депутат Рады Килинкаров: после разрушения Трипольской ТЭС многие предприятия на Украине встанут

Многие промышленные предприятия на Украине, в том числе и работающие на Минобороны, вынуждены будут остановиться после разрушения российским ударом Трипольской ТЭС, считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, теперь электроэнергии может не хватить даже простым потребителям, так что вероятные веерные отключения.

Глава «Центрэнерго» Андрей Гота сообщил, что теперь его компания полностью лишилась генерирующих мощностей. В марте была уничтожена принадлежащая «Центрэнерго» Змиевская ТЭС в Харьковской области.

Трипольская ТЭС была крупнейшей в Киевской области. 57% вырабатывавшейся ею электроэнергии шло на столичный регион, также снабжались Житомирская и Черкасская области.