Российский удар уничтожил крупнейшую ТЭС в Киевской области

Ранее появилось сообщение о вероятном попадании ракеты в Трипольскую ТЭС. Позже стало известно, что она полностью уничтожена. Эти данные подтвердила компания «Центрэнерго Украины». Слова ее представителей привело издание «Страна.ua».

О том, что Трипольская ТЭС получила повреждения в результате атаки с воздуха, сообщил Сергей Лебедев, николаевский подпольщик. Чуть позже представители «Центрэнерго Украины» рассказали о том, что по итогам удара оказалась полностью уничтоженной. Сразу после попадания ракеты на ней вспыхнул сильный пожар, на заснятых очевидцами видеокадрах виден очень густой столб черного дыма.

Трипольская ТЭС, расположенная рядом с селом Триполье, на протяжении ряда лет являлась самой мощной электростанцией Киевской области. Она поставляла энергию не только в этот регион, но еще и в Житомирскую и Черкасскую области. Ее установленная мощность составляла 1800 МВт.

До этого появились данные о попадании ракеты в казарму ВСУ на южной окраине Львова. К месту взрыва немедленно выехало большое количество машин скорой помощи. Воздействию подвергся ряд других объектов во Львовской области.