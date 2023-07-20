Экс-депутат Рады Олейник заявил, что без реализации зерновой сделки Украину ожидает гибель урожая

ООН имеет в запасе еще три месяца на то, чтобы выполнить меморандум с Россией по вывозу отечественных зерна и удобрений. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил, почему речь идет именно о трехмесячном сроке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в настоящее время идет уборка ранних зерновых культур, в сентябре – поздних. Сначала данный урожай идет на элеваторы и готовится к транспортировке, поэтому через три месяца Незалежную ждет тупик, поскольку из-за отсутствия экспортных коридоров для вывоза собственной сельхозпродукции аграриям просто некуда станет складывать поздний урожай.

Бывший парламентарий уточнил, что это вовсе не означает, что на Украине снизится стоимость хлеба. В реальности огромная доля агрокультур, подготовленная для экспорта, будет уничтожена.