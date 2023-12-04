Экс-генсек НАТО: установление Китаем контроля над Тайванем угрожает экономическим интересам Европы

Если Китай установит контроль над Тайванем, это нанесет серьезный ущерб экономическим интересам Европы, заявил бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен для The Financial Times.

Тайвань производит более 60% полупроводников в мире, а если брать самые современные – порядка 90%.

Установление Пекином контроля над этим производством поставит европейскую экономику в зависимое положение. Поэтому ЕС должен предотвратить военную эскалацию со стороны Китая в Тайваньском заливе.

При этом среди европейских лидеров нет единого взгляда на проблему. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа «не должна быть втянута в кризисы, которые не являются нашими».