Экс-генсек НАТО: установление Китаем контроля над Тайванем угрожает экономическим интересам Европы
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Если Китай установит контроль над Тайванем, это нанесет серьезный ущерб экономическим интересам Европы, заявил бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен для The Financial Times.
Тайвань производит более 60% полупроводников в мире, а если брать самые современные – порядка 90%.
Установление Пекином контроля над этим производством поставит европейскую экономику в зависимое положение. Поэтому ЕС должен предотвратить военную эскалацию со стороны Китая в Тайваньском заливе.
При этом среди европейских лидеров нет единого взгляда на проблему. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа «не должна быть втянута в кризисы, которые не являются нашими».