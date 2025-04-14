Евросоюз приостановил ответные меры против американского импорта

Введение ответных мер со стороны европейских стран на повышение таможенных пошлин в Соединенных Штатах было отложено на три месяца. Об этом сообщили представители Еврокомиссии, их слова привело РИА Новости.

В странах ЕС приостанавливается введение ответных мер на повышение таможенных пошли в США на иностранную продукцию. Такое решение входит в силу с 14 апреля, оно будет действовать на протяжении трех месяцев.

«Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров», — указали в Брюсселе.

В Еврокомиссии добавили, что те контрмеры, которые были приостановлены, охватывают продукцию из Соединенных Штатов на €21 млрд.

Ранее представитель Белого дома Хассет заявил, что американской стороне удалось добиться большого прогресса в торговых переговорах с ЕС. По его словам, новые договоренности пойдут на пользу американской экономике, особенно в сфере автомобилестроения.