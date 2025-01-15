Экс-министр экономики РФ Нечаев пояснил, почему дефицита продуктов в России не будет

По словам экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, продукты в нашей стране в текущем году продолжат дорожать, а их качество станет снижаться. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в целом жители РФ и без того вынуждены сокращать потребление и экономить на досуге.

По мнению бывшего министра, при этом ситуация с дефицитом товаров, характерная для 90-х годов прошлого века, исключена.

Ранее эксперт Жданов спрогнозировал рост стоимости молочной продукции.