«Цены будут расти»: эксперт Жданов прогнозирует рост стоимости молочной продукции

По мнению эксперта Антона Жданова, рост стоимости продукции связан с дефицитом молока. Ранее с рынка ушло большое количество фальсификаторов. Теперь компаниям необходимо потреблять настоящее молоко, объемы которого заметно снижаются. Из-за дефицита молока потребитель ощущает рост цен на всю молочную продукцию.

«Насколько мне известно от коллег в индустрии, то цены будут расти», — объяснил Антон Жданов.

Антон Жданов считает, что на рынке сейчас началась высокая конкуренция. Не все компании смогут продолжить работать в данном бизнесе. Те, кто останется на рынке, будут вынужденно поднимать цены на товары.

Спикер рассказал, что Логовская сыроварня приобретает молоко за 55 руб. за литр. Он предполагает, что в скором времени цена поднимется до 60-65 руб. Как следствие, подорожает различная молочная продукция. Фермеры сами не могут адаптироваться к новым ценам, признался эксперт.

Ранее сообщалось, что аналитик Миролюбов назвал категории продуктов, которые не станут дешевле до конца нынешнего года.