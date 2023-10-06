Экс-президент Молдавии назвал обманом обещание властей отказаться от российского газа

Власти Республики Молдова обманывают своих граждан, когда говорят об отказе от продукции «Газпрома». На самом деле они покупают все тот же газ, но уже с европейской наценкой.

Ранее молдавский министр энергетики Виктор Парликов пообещал, что правительство не будет приобретать газ у России, поскольку у европейских стран цена выгоднее. Вскоре он сделал новое заявление, в котором отрекся от своих слов и пообещал, что газ будет браться в РФ при наличии более выгодной цены. Бывший глава Молдавии Игорь Додон назвал такие метания «детским садом» и ложью.

«Зачем вы вводите граждан в заблуждение? Газ, который поступает в Молдову, - российский», - возмутился он в своем микроблоге.

Бывший молдавский лидер указал, что нынешние власти приобретают все тот же газ, только уже в Европе, и платят дополнительную наценку за это. По его мнению, руководство республики тратит на газ миллиарды, и ему еще предстоит ответить за такие траты.