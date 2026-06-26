«Личный подарок, переживший две эпохи». Портрет Доры Маар, написанный Пикассо в 1936 году, продали за 1,3 млн фунтов
Портрет Пикассо ушел с молотка в Лондоне за 1,3 млн фунтов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
На аукционе в Лондоне продали портрет Доры Маар, написанный Пабло Пикассо. Торги завершились суммой в 1,3 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 129 миллионам рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Предпродажная оценка лота колебалась в диапазоне от 600 до 800 тысяч фунтов стерлингов (от 59 до 79 миллионов рублей). Таким образом, финальная цена значительно превысила ожидания организаторов.
Полотно было создано в ноябре 1936 года — спустя некоторое время после знакомства живописца с Дорой Маар и начала их романтических отношений. Пикассо преподнес эту работу своей возлюбленной. Она хранила картину вплоть до своей кончины в 1997 году. Позднее произведение искусства оказалось в собрании британского предпринимателя Джо Льюиса.
Ранее сообщалось о том, что аукционный сервис выставил на торги кресло, на котором сидела Свифт.